Два человека подорвались на гранате в российском городе

В Саратове два человека подорвались на осколочной гранате

Два человека подорвались на осколочной гранате в Саратове. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным портала, боеприпас взорвался, когда мужчины «отдыхали». Кто из мужчин принес и подорвал гранату, а также откуда она взялась у жителя российского города, не уточняется.

Врачам удалось спасти лишь одного из находившихся в комнате во время взрыва. Насколько тяжелым является состояние выжившего, неизвестно. Остальных жильцов дома пришлось эвакуировать.

Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах мужчина пришел в гараж к соседу, чтобы испугать его гранатой, но сам подорвался на ней. Известно, что двое мужчин давно враждовали друг с другом.