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18:37, 25 мая 2024Силовые структуры

Два человека подорвались на гранате в российском городе

В Саратове два человека подорвались на осколочной гранате

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Два человека подорвались на осколочной гранате в Саратове. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным портала, боеприпас взорвался, когда мужчины «отдыхали». Кто из мужчин принес и подорвал гранату, а также откуда она взялась у жителя российского города, не уточняется.

Врачам удалось спасти лишь одного из находившихся в комнате во время взрыва. Насколько тяжелым является состояние выжившего, неизвестно. Остальных жильцов дома пришлось эвакуировать.

Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах мужчина пришел в гараж к соседу, чтобы испугать его гранатой, но сам подорвался на ней. Известно, что двое мужчин давно враждовали друг с другом.

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      Марк Леонов
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