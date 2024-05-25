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21:45, 25 мая 2024Россия

Гибель нейтрализованного в ходе штурма в Петербурге подтвердили

Врачи подтвердили гибель нейтрализованного в ходе штурма в Петербурге

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Врачи констатировали смерть Лечи Алханова, нейтрализованного в ходе штурма на Народной улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Известия».

Источник издания выяснил, что медики около 20 минут боролись за его жизнь, но вернуть его к жизни не удалось.

В свою очередь, депутат ГД Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал, что вероятной причиной гибели мужчины стали тяжелые контузии, полученные во время штурма. Таким образом политик опроверг появившиеся в СМИ утверждения, будто преступник был застрелен.

Ранее стало известно, что 59-летний уроженец Чечни, открывший стрельбу в полицейских в Санкт-Петербурге и взявший в заложники жену, имел тяжелые психические заболевания и умственные отклонения. Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев пояснил, что Алханов неоднократно проходил лечение. «Здесь нет никакой речи о терроризме или экстремизме», — заверил он.

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      Марина Совина
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