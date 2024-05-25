Стрелявший в полицейских в Санкт-Петербурге имел психические заболевания

Дудаев: стрелявший в полицейских в Петербурге имел психические заболевания

Лечи Алханов, открывший стрельбу в полицейских в Санкт-Петербурге и взявший в заложники жену, имел тяжелые психические заболевания и умственные отклонения, заявил министр Чеченской республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев.

Он также утверждает, что 59-летний уроженец Чечни неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей. «Здесь нет никакой речи о терроризме или экстремизме», — высказался Дудаев, также назвав провокаторами тех, кто делает упор на национальность стрелка.

О психических заболеваниях и лечении Алханова заявил также глава представительства Главы Чечни в Северо-Западном федеральном округе Алаш Оздамиров, добавив, что в последнее время его также мучали и другие болезни, не связанные с психикой. «Все земляки его знают (…) Видимо, эта прогрессирующая болезнь отразилась на его поведении», — высказался он.

Ранее сообщалось, что Росгвардия взяла штурмом квартиру с забаррикадировавшимся стрелком. Он был нейтрализован и не выжил. Момент штурма попал на видео.

ЧП произошло на Народной улице в Невском районе, на юго-востоке города. В многоквартирном жилом доме мужчина выстрелил в прибывших по вызову сотрудников полиции.