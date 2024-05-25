В Петербурге взяли штурмом квартиру с забаррикадировавшимся стрелком

«112»: Росгвардия взяла штурмом квартиру с забаррикадировавшимся стрелком

В Санкт-Петербурге Росгвардия взяла штурмом квартиру с забаррикадировавшимся стрелком. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как сообщается, мужчина нейтрализован после нескольких часов вооруженного сопротивления. По предварительным данным, имя стрелка Лечи Алханов, он уроженец Чеченской республики.

«Мужчина неоднократно лечился у психиатров», — сообщили авторы канала.