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18:58, 25 мая 2024Силовые структуры

В Петербурге взяли штурмом квартиру с забаррикадировавшимся стрелком

«112»: Росгвардия взяла штурмом квартиру с забаррикадировавшимся стрелком

Кадр: Telegram-канал 112

В Санкт-Петербурге Росгвардия взяла штурмом квартиру с забаррикадировавшимся стрелком. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как сообщается, мужчина нейтрализован после нескольких часов вооруженного сопротивления. По предварительным данным, имя стрелка Лечи Алханов, он уроженец Чеченской республики.

«Мужчина неоднократно лечился у психиатров», — сообщили авторы канала.

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      Юрий Леонов
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