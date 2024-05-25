Выстрелы за спиной репортера в Санкт-Петербурге попали в эфир телеканала

РЕН ТВ: выстрелы за спиной репортера в Санкт-Петербурге попали в эфир

Выстрелы за спиной репортера в Невском районе Санкт-Петербурга попали в эфир телеканала. Фрагмент видеоролика опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел около жилого дома на Народной улице. По словам местной жительницы, стрельба началась из-за ссоры семейной пары. Россиянка отметила, что подобное прежде уже происходило в одном из соседних домов — неизвестные стреляли с балкона по птицам.

Ранее сообщалось, что в ходе стрельбы в Невском районе был ранен полицейский. О тяжести состоянии пострадавшего неизвестного. Стрелок забаррикадировался в квартире, правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.