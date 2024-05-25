Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 25 мая 2024Россия

Неизвестный открыл стрельбу в Санкт-Петербурге и ранил полицейского

78.ru: в Санкт-Петербурге неизвестный открыл стрельбу и ранил полицейского
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге неизвестный открыл стрельбу днем 25 мая и ранил полицейского, сообщает 78.ru.

По данным издания, ЧП произошло на Народной улице в Невском районе, на юго-востоке города. В многоквартирном жилом доме местный житель выстрелил в сотрудников полиции. О состоянии раненого правоохранителя на данный момент не сообщается. Стрелявший пока не задержан.

Как добавляет «112», стрелок перед нападением забаррикадировался в квартире и оттуда выстрелил в полицейского.

Ранее в мае в Санкт-Петербурге 36-летний водитель угрожал аэрозольным пистолетом мужчине с ребенком на дороге и устроил стрельбу. Пострадавших нет, злоумышленника задержали сотрудники ДПС спустя несколько минут после инцидента. Аэрозольный пистолет у него изъяли.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отреагировал на сообщения о готовящейся мобилизации. Стоит ли россиянам ждать новую волну?

      Украинец пытался переплыть границу на детском матрасе

      Силуанов рассказал об ответе на незаконное использование российских активов

      Стало известно о планах ХАМАС устроить теракты в ФРГ еще до атаки на Израиль

      В России назвали причины массовой драки в Одессе

      Зеленский допустил обсуждение только трех пунктов «формулы мира»

      Неизвестный открыл стрельбу в Санкт-Петербурге и ранил полицейского

      Комбат ВСУ рассказал о критической ситуации под Часовым Яром

      Молдавия вновь запросила у России экстрадицию оппозиционера Шора

      Момент падения школьной крыши на российских учеников попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше