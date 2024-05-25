Неизвестный открыл стрельбу в Санкт-Петербурге и ранил полицейского

78.ru: в Санкт-Петербурге неизвестный открыл стрельбу и ранил полицейского

В Санкт-Петербурге неизвестный открыл стрельбу днем 25 мая и ранил полицейского, сообщает 78.ru.

По данным издания, ЧП произошло на Народной улице в Невском районе, на юго-востоке города. В многоквартирном жилом доме местный житель выстрелил в сотрудников полиции. О состоянии раненого правоохранителя на данный момент не сообщается. Стрелявший пока не задержан.

Как добавляет «112», стрелок перед нападением забаррикадировался в квартире и оттуда выстрелил в полицейского.

Ранее в мае в Санкт-Петербурге 36-летний водитель угрожал аэрозольным пистолетом мужчине с ребенком на дороге и устроил стрельбу. Пострадавших нет, злоумышленника задержали сотрудники ДПС спустя несколько минут после инцидента. Аэрозольный пистолет у него изъяли.