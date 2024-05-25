Штурм квартиры стрелка в Санкт-Петербурге попал на видео

Штурм квартиры стрелявшего в полицейских мужчины в Петербурге попал на видео

Штурм квартиры стрелявшего в полицейских мужчины в Невском районе Санкт-Петербурга попал на видео. Об этом сообщает «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

На кадрах боец спецназа выстрелил через окно соседней лоджии. Сотруднику правоохранительных органов пришлось сделать несколько выстрелов.

«Похоже на светошумовую гранату», — предположили журналисты. Как сообщается, стрелок был ликвидирован силовиками в ходе штурма.

Ранее Telegram-канал Shot раскрыл личность стрелявшего в полицейских в Санкт-Петербурге. По данным канала, в правоохранителей стрелял 59-летний ранее судимый Лечи А.