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18:14, 25 мая 2024Силовые структуры

Стала известна личность стрелявшего в полицейских в Санкт-Петербурге

Shot: стрелявший в полицейских в Санкт-Петербурге имеет судимость

Кадр: Telegram-канал Shot

Стрелявший в полицейских житель Санкт-Петербурга имеет судимость. Личность злоумышленника стала известна Telegram-каналу Shot.

По данным канала, в правоохранителей стрелял 59-летний Лечи А. Ранее его судили за по статье о лишении жизни человека.

На данный момент с забаррикадировавшимся в квартире нарушителем ведутся переговоры, он отказывается сдаваться. Из дома выводят остальных жильцов, периметр здания огорожен лентой. Как сообщает «Фонтанка», помимо стрелка в квартире никого нет — полицейские уже вывели его жену. Мужчина ходит по квартире с оружием и время от времени выглядывает из окна лоджии.

Ранее местная жительница рассказала, что стрельба началась из-за ссоры семейной пары.

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      Александра Качан
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