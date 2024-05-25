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14:39, 25 мая 2024Из жизни

Лукашенко угостил Путина собственным салатом и драниками

«Пул Первого»: Лукашенко угостил Путина собственным салатом «Молодость»

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко угостил российского лидера Владимира Путина во время официального визита в Минск драниками и салатом собственного приготовления. Меню ужина президентов раскрыл Telegram-канал «Пул Первого».

Сразу по прибытии и после краткой встречи в аэропорту президент Белоруссии пригласил Путина на неформальный ужин в деревню под Минском. Ужин длился около четырех часов. На следующий день президент России снова ужинал в гостях у Лукашенко.

Белорусский президент угощал Путина национальными домашними блюдами. На столе были драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало. Кроме того, Лукашенко сам приготовил для гостя свое фирменное блюдо — салат «Молодость». Президент России особенно оценил маринованные грибы из Беловежской пущи и домашний сальтисон.

После ужина главы государств пили чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым. На столе также была клубника с медом, утверждает канал.

Ранее сообщалось, что Путин на торжественном приеме в Китае съел два куска утки по-пекински. По его словам, он планировал съесть только один кусок, но было так вкусно, что он не смог удержаться.

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      Антонина Черташ
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