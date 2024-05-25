Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:30, 25 мая 2024Экономика

Москвичам назвали срок начала купального сезона

Вильфанд: московские водоемы прогреются до 19 градусов к следующей неделе

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

К следующей неделе московские водоемы прогреются почти достаточно для плавания. Срок начала купального сезона в столице назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Температура воды прогреется к следующей неделе уже до около 19 градусов. Конечно, для детей купальный сезон открывается, когда 22 градуса, но и 19 градусов — это уже вполне симпатично», — рассказал метеоролог. Он добавил, что купаться можно начинать при температуре воды от 20 градусов и выше.

Ранее Вильфанд отметил, что в Москве установился комфортный УФ-индекс для получения загара. По состоянию на 22 мая показатель держался на уровне 3-4. Эксперт напомнил, что при повышении УФ-индекса до 5-7 необходимо использовать средства защиты от солнца.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Нелегитимность, прекращение огня и «формула мира». О чем говорил Зеленский в интервью на русском языке?

      Силовики сообщили об уничтожении склада ВСУ в Харькове

      Поставки вина из ЕС в Россию достигли максимума с 2022 года

      Стрелявший в полицейских в Санкт-Петербурге имел психические заболевания

      Ники Минаж задержали в аэропорту Амстердама за хранение наркотиков

      Посол в Вашингтоне заявил о последствиях игнорирования США инициатив по Украине

      Завершились следственные действия на месте теракта в «Крокусе»

      Появились подробности о трансфере российского вратаря в ПСЖ

      Желание Швеции не допускать Россию до международных соревнований объяснили

      Москвичам назвали срок начала купального сезона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше