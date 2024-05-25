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18:52, 25 мая 2024Культура

На Netflix вернулся русский дубляж

Netflix снова начал выпускать дубляж на русском языке

Фото: Mike Blake / Reuters

Стриминговый сервис Netflix снова начал выпускать дубляж фильмов и сериалов на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Share.

С русской озвучкой уже можно посмотреть фильмы «Вуди Вудпекер едет в лагерь» и «Атлас», а также новый сезон сериала «Бриджертоны». Над дубляжом работает зарегистрированная в Израиле компания Videofilm International. При этом сайт Netflix до сих пор не работает на территории России без VPN.

Ранее режиссер фильма «Майор Гром» Олег Трофим прокомментировал уход Netflix из России. Он не считает бедой решение стримингового сервиса, так как главным зрителем остаются россияне.

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      Александра Качан
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