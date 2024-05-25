Ники Минаж задержали в аэропорту Амстердама за хранение наркотиков

NU.nl: Ники Минаж задержали в аэропорту Схипхол за хранение легких наркотиков

Тринидадскую певицу и рэпершу Онику Таню Мараж, известную под псевдонимом Ники Минаж, задержали в амстердамском аэропорту Схипхол за хранение легких наркотиков. Об этом сообщает портал NU.nl.

В социальных сетях певицы появилось видео, на котором она спорит с сотрудником полиции в аэропорту, однако в настоящий момент кадры недоступны. Минаж пожаловалось, что полицейские помешали ей выступить в Нидерландах и обыскивают ее вещи.

Полиция сообщила журналистам, что в аэропорту Амстердама была арестована американка за хранение легких наркотиков, но не стали подтверждать личность. Сама певица опровергала на видео наличие при себе наркотических веществ.

Ранее в Ники Минаж швырнули предметом во время ее концерта в Детройте. Один из зрителей попытался попасть розовым предметом в лицо певицы.