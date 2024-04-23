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10:51, 23 апреля 2024Культура

На концерте Ники Минаж в певицу швырнули предметом

В лицо рэперши Ники Минаж швырнули предметом во время концерта
Ники Минаж

Ники Минаж . Фото: Sebastian Gabsch / Globallookpress.com

В известную тринидадскую певицу и рэпершу Онику Таню Мараж, известную под псевдонимом Ники Минаж, швырнули предметом во время ее концерта в Детройте. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что, когда артистка начала исполнять свой трек Starships, один из зрителей зала попытался попасть розовым предметом в лицо певицы. Исполнительнице удалось увернуться, после чего она подняла со сцены прилетевшую в нее вещь и со всей силы зашвырнула ее обратно в зал.

Летом прошлого года аналогичная ситуация произошла с другой певицей, Биби Рексой, в которую во время концерта в Нью-Йорке швырнули телефон.

Ранее стало известно, что российский артист Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки во время концерта в Костроме. Отмечалось, что певец обратился к поклоннице лично, чтобы та убрала мобильник, но она приблизила гаджет к нему. Тогда исполнитель ударил по нему, смартфон отлетел в сторону, а певец продолжил концерт. Зрители рассказали, что девушка осталась «очень довольна, что вывела певца из себя».

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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