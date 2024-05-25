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13:47, 25 мая 2024Мир

Новый исполняющий обязанности главы МИД Ирана провел первый разговор с Лавровым

Новый глава МИД Ирана Багери Кани провел первый разговор с Лавровым
Али Багери Кани

Али Багери Кани. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Новый исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани провел первый разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

Багери Кани и Лавров провели первый разговор после крушения вертолета с предыдущим министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. Стороны обсудили продолжение двусторонних контактов.

«В продолжение дипломатических встреч и контактов мне позвонил российский коллега Сергей Лавров», — сообщил и.о. главы МИД исламской республики. В ходе разговора он отметил, что обе страны сделали стратегический выбор в пользу многосторонности.

Ранее МИД Ирана отказался менять политический курс в отношении России. Как заявил официальный представитель ведомства Насер Канаани, уход из жизни президента страны Эбрахима Раиси и Абдоллахиана не повлияет на отношения с Москвой.

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      Юрий Леонов
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