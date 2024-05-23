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10:41, 23 мая 2024Мир

МИД Ирана отказался менять политический курс в отношении России

МИД Ирана: Тегеран не будет изменять политический курс в отношении России

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Тегеран не будет изменять политический курс в отношении России после ухода из жизни президента страны Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахиана. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, сообщает РИА Новости.

«Отношения России и Ирана устойчивы, они основаны на интересах двух государств в определенных международных условиях», — подчеркнул он.

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, Тегеран и Москва проводят двустороннее и региональное стратегическое сотрудничество с приоритетом на развитие торгово-экономического аспекта.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил (ВС) Ирана опровергли информацию об обнаружении места крушения вертолета Раиси турецким дроном. Военные объяснили, что беспилотник Akinci неточно определил местоположение вертолета из-за отсутствия средств обнаружения и контрольных точек ниже облачности.

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      Виктория Кондратьева
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