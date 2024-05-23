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09:45, 23 мая 2024Мир

Иран опроверг информацию об определении турецким дроном места с вертолетом Раиси

Генштаб ВС Ирана: турецкий дрон неточно определил место крушения вертолета Раиси

Фото: Stringer / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Турецкий дрон Akinci неточно определил место крушения вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и другие официальные лица страны. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил (ВС) исламской республики, сообщает Reuters.

«Несмотря на то что Турция отправила беспилотник, оснащенный камерами ночного видения и тепловизорами, он не смог точно определить место крушения из-за отсутствия средств обнаружения и контрольных точек ниже облачности», — заявил Генштаб.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что турецкий дрон передал иранским властям информацию о нахождении источника тепла в районе авиакатастрофы, который, предположительно, являлся обломками воздушного судна.

Корпус стражей исламской революции позже подтвердил данные.

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      Елизавета Мытарева
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