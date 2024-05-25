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22:10, 25 мая 2024Россия

Открывший стрельбу в Санкт-Петербурге ранил продавца после замечания

Продавец магазина сообщил, что открывший стрельбу в Петербурге ранил его

Открывший стрельбу в Невском районе Санкт-Петербурга днем 25 мая угрожал продавцу одного из магазинов, а затем ранил его. Об этом сообщил «Известиям» пострадавший Александр Климанских.

Он рассказал, что несколько дней назад сделал замечание мужчине из-за того, что тот курил в неположенном месте. «А сегодня утром он пришел. Сразу сказал мне, что если я еще раз сделаю ему замечание, то он меня здесь похоронит, и ударил меня по лицу», — поделился подробностями инцидента продавец.

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      Маргарита Пименова
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