Польша призвала страны Европы ужесточить условия для украинцев

МИД Польши: Европа не должна платить пособия украинцам призывного возраста

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Европы ужесточить условия для украинских беженцев. C таким предложением он выступил в интервью британской газете The Guardian.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, необходимо перестать выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Он также подчеркнул, что подобные ограничения должны быть общеевропейскими, поскольку в противном случае беженцы начнут приобретать льготы по всей Европе.