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23:47, 25 мая 2024Мир

Польша призвала страны Европы ужесточить условия для украинцев

МИД Польши: Европа не должна платить пособия украинцам призывного возраста

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Европы ужесточить условия для украинских беженцев. C таким предложением он выступил в интервью британской газете The Guardian.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, необходимо перестать выплачивать пособия украинцам призывного возраста. Он также подчеркнул, что подобные ограничения должны быть общеевропейскими, поскольку в противном случае беженцы начнут приобретать льготы по всей Европе.

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      Марина Совина
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