В Германии предложили ограничить приток беженцев с Украины

Глава МВД ФРГ Фэзер предложила ограничить приток в страну беженцев с Украины

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер предложила ограничить в страну приток беженцев из Украины за счет их распределения между странами Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Die Welt.

Сообщается, что Германия рассматривает варианты квот распределения новых украинских беженцев по странам-членам ЕС. В ведомстве полагают, что поиск решения особенно необходим с учетом миграции в пределах объединения.

«Мы должны стремиться к равномерному распределению прибывших из Украины по всему Евросоюзу», — заявил представитель главы МВД ФРГ. В министерстве рассматривают использование статьи 11 Директивы о массовом притоке, в которой говорится, что беженцы не должны «просто путешествовать» между странами ЕС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что украинские беженцы в Германии должны начать активнее наниматься на работу, если они хотят остаться в стране.