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02:39, 26 мая 2024Мир

Посол прокомментировал выпады Байдена в адрес Путина

Посол Антонов: выпадами в адрес Путина Байден оскорбляет весь российский народ

Фото: Tom Brenner / Reuters

Выпадами в адрес Владимир Путина президент США Джо Байден оскорбляет весь российский народ, который демонстрирует «непоколебимую сплоченность вокруг руководителя государства». Об этом заявил посол России в Вашингтон Анатолий Антонов. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, такие выпады непозволительны для главы государства.

«Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов „миропорядку, основанному на правилах“», — поведал Антонов.

25 мая Байден во время выступиления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте Байден назвал президента России жестким тираном.

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      Марина Совина
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