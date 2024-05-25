Посол в Вашингтоне заявил о последствиях игнорирования США инициатив по Украине

Посол Антонов: Киев ждут потери, если США проигнорируют инициативы по Украине

Украину ждут новые территориальные потери, если США проигнорируют инициативы России по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.

Антонов прокомментировал предстоящий саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии. Он отметил, что мероприятие не имеет смысла без приглашения России и с учетом истекшего срока полномочий Зеленского.

Посол добавил, что если союзники Украины будут подталкивать страну к продолжению конфликта, Киев ждут новые поражения на фронте. «Если предложения России о мирных переговорах снова будут проигнорированы в Вашингтоне, Украина потеряет гораздо больше территории», — подчеркнул дипломат.

Ранее Зеленский допустил обсуждение только трех пунктов «формулы мира» из десяти на саммите в Швейцарии. Он подчеркнул, что на первый саммит Украина вынесет только вопросы обмена пленных, ядерной и продовольственной безопасности.