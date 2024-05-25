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22:56, 25 мая 2024Культура

Появилось видео задержания Ники Минаж в аэропорту Амстердама

Задержание Ники Минаж с наркотиками в аэропорту Амстердама попало на видео

В сети появилось видео задержания тринидадской певицы и рэпершы Ники Минаж, у которой обнаружили легкие наркотики в аэропорту Амстердама. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash.

Исполнительница снимала происходящее на видео и поделилась им в соцсетях. На кадрах она беседует с полицейским, который просит Минаж пройти в машину, чтобы отвезти ее в участок, но певица отказывается и требует адвоката. Она также отрицает наличие при ней запрещенных веществ. Несмотря на это, рэпершу доставили в участок.

Ники Минаж арестовали 25 мая в амстердамском аэропорту Схипхол. Она возвращалась с концерта, который состоялся 23 мая.

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      Марина Совина
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