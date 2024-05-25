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14:32, 25 мая 2024Силовые структуры

Признавшийся в убийстве ребенка под Ростовом оказался бывшим участником СВО

Признавшийся в убийстве девочки под Ростовом Шингирей участвовал в СВО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Руслан Шингирей, признавшийся в убийстве девятилетнего ребенка в станице Ольгинской Ростовской области, оказался бывшим участником специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает портал 161.RU.

По данным издания, Шингирей заключил контракт с Минобороны в самом начале СВО, но позже якобы разорвал контракт, несмотря на то что все контракты в период операции продлеваются автоматически.

Жители станицы под Ростовом предполагают, что Шингирей мог вернуться из зоны СВО самовольно. «У него контракт кончился. Они должны были ехать в Луганск на перегруппировку. У них машина побитая, нерабочей стала. Он все бросил», — на условиях анонимности сообщил знакомый подозреваемого. Он же высказался о том, что Шингирей в принципе не способен выполнять боевые задачи.

В итоге, по возвращении подозреваемый устроился на работу эвакуаторщиком.

Как сообщалось ранее, Шингирей ехал по одной из улиц и заметил шедшую из магазина школьницу. Мужчина заманил девочку в машину и увез в поле возле поселка, где позже обнаружили тело девочки.

Шингирея вычислили и задержали. В ночь на 18 мая он признался в содеянном.

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      Марк Леонов
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