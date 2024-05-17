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22:39, 17 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе эвакуаторщик похитил и убил девочку

112: эвакуаторщик похитил и убил 9-летнюю девочку в станице Ольгинской

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В Ростовской области 25-летний эвакуаторщик похитил девятилетнюю девочку в станице Ольгинской под Ростовом и убил ее. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Водитель ехал по одной из улиц и заметил шедшую из магазина школьницу. Мужчина заманил девочку в машину и увез в поле возле поселка. Родители 2,5 часа пытались найти ребенка самостоятельно, после чего обратились в полицию.

Стражи порядка в российском регионе восстановили маршрут автомобиля с помощью системы ГЛОНАСС и обнаружили место его остановки. В поле они нашли тело школьницы.

Злоумышленника вычислили и задержали. Сейчас с ним работают следователи. Водитель судимостей не имеет.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова сообщила, что за 2022 год родители убили 80 детей.

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      Евгений Силаев
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