В российском регионе эвакуаторщик похитил и убил девочку

112: эвакуаторщик похитил и убил 9-летнюю девочку в станице Ольгинской

В Ростовской области 25-летний эвакуаторщик похитил девятилетнюю девочку в станице Ольгинской под Ростовом и убил ее. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Водитель ехал по одной из улиц и заметил шедшую из магазина школьницу. Мужчина заманил девочку в машину и увез в поле возле поселка. Родители 2,5 часа пытались найти ребенка самостоятельно, после чего обратились в полицию.

Стражи порядка в российском регионе восстановили маршрут автомобиля с помощью системы ГЛОНАСС и обнаружили место его остановки. В поле они нашли тело школьницы.

Злоумышленника вычислили и задержали. Сейчас с ним работают следователи. Водитель судимостей не имеет.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова сообщила, что за 2022 год родители убили 80 детей.