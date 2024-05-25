Рогозин сообщил об ударе ВСУ по объекту ядерного предупреждения на Кубани

Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения «Воронеж-ДМ»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, информацию подтвердил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

Повреждены оказались антенны радиолокационной станции «Воронеж-ДМ». Как уточняет Telegram-канал «Военный осведомитель», они входят в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) для обнаружения факта пуска ядерных ракет.

Рогозин заявил, что удар по объекту ядерного предупреждения на Кубани мог быть нанесен «по собственной инициативе Киева или по приказу какого-то военного маньяка ВСУ, желающего разжечь третью мировую войну». При этом он выразил уверенность в том, что о плане этого удара были в курсе в США, и добавил, что «Вашингтону придется отвечать по полной за случившееся».

Осенью 2022 года Минобороны РФ заявляло, что в России создадут новые радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении.

