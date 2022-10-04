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В России создадут новые станции системы предупреждения о ракетном нападении

Минобороны рассказало о создании новых РЛС системы предупреждения о ракетном нападении

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В России создадут новые радиолокационные станции (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщили в Министерстве обороны по случаю 65-летия космических войск.

«Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области», — отметили в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в войсках ведется работа по вводу в эксплуатацию новых образцов вооружения, военной и специальной техники. Отмечается, что радиолокационные станции нового поколения «Воронеж» СПРН уже несут боевое дежурство.

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В августе генеральный конструктор СПРН Сергей Боев сообщил, что модернизация системы успешно завершена.

В феврале начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков рассказал, что основу СПРН составят РЛС нового поколения «Воронеж-ДМ».

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Даниил Иринин
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