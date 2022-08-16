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Россия получила модернизированную систему предупреждения о ракетном нападении

Генконструктор СПРН Боев: модернизирована система предупреждения о ракетном нападении

Фото: Евгений Самарин / Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"/Евгений Самарин

Россия получила модернизированную систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом РИА Новости рассказал генконструктор системы Сергей Боев.

По его словам, СПРН поставлена на опытно-боевое дежурство.

«Модернизация существующих объектов идет по утвержденному план-графику. Это прежде всего, конечно, наши объекты, которые были одними из первых, — Армавир, Иркутск. А что касается модернизации системы в целом, то она успешно завершена. Вы знаете, в прошлом году были успешно завершены государственные испытания. Успешно ведется сейчас опытно-боевое дежурство», — сказал генконструктор.

По его словам, в России построят еще две радиолокационные станции (РЛС) предупреждения о ракетном ударе «Воронеж». «Идет строительство на юге, идет строительство на севере. Одновременно с этим идет разработка двух новых направлений с установкой радиолокационных средств и комплексов — это Дальний Восток и северо-запад», — сказал Боев.

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В мае гендиректор Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца и НПК НИИДАР Юрий Аношко рассказал, что в проект модернизации СПРН заложат возможность радиолокационных станций (РЛС) отслеживать перспективные цели вероятного противника.

В апреле ТАСС со ссылкой на текст патента, опубликованный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, сообщил, что НПП «Салют» разработало мобильную береговую РЛС загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью излучения.

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Иван Потапов
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