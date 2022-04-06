В России разработали радар с повышенной скрытностью

НПП «Салют» разработало береговую РЛС с повышенной скрытностью

Научно-производственное предприятие (НПП) «Салют» разработало мобильную береговую радиолокационную станцию (РЛС) загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью излучения. Разработку запатентовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст патента, опубликованный Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Новая РЛС позволит обнаруживать и сопровождать объекты, а также обеспечивать целераспределение и выдавать целеуказания по надводным и воздушным объектам. Станция сможет находить цели в прямой видимости и за радиогоризонтом в условиях волноводного распространения радиоволн.

В документе говорится, что применение новой станции позволит поднять береговые РЛС России на качественно новый уровень. Мобильная береговая станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью обеспечит целеуказание для ракетных комплексов с дальностью около 400 километров.

К преимуществам РЛС относят повышенную скрытность излучения, высокую помехозащищенность, малую слепую зону и дальность более 500 километров. В основе РЛС лежит фазированная антенная решетка на колесном шасси. Это позволяет перемещать РЛС без предварительной подготовки позиций.

В феврале стало известно, что в России обновят систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Основу СПРН составят новые радиолокационные станции «Воронеж-ДМ».