Россия построит новейшие станции системы предупреждения о ракетном нападении

Россия построит четыре станции системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж»

В ближайшее время Россия построит новейшие станции «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на четырех направлениях, заявил главный конструктор СПРН, генеральный директор международной акционерной корпорации (МАК) «Вымпел» Сергей Боев, пишет ТАСС.

По словам гендиректора, работы по созданию станций уже идут на Юге и Севере. «Идет разработка двух новых направлений по постановке радиолокационных средств и комплексов — это Дальний Восток и Северо-Запад», — уточнил он.

Ранее стало известно, что в России готовят модернизацию системы предупреждения о ракетном нападении. В «Вымпеле» уточнили, что три станции пройдут модернизацию в 2025-2028 годах. В первую очередь станции получат улучшенную систему энергообеспечения и усиленную помехозащищенность.

«Воронеж» предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов.