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12:21, 25 мая 2024Россия

Россия договорится о строительстве АЭС еще с одной страной

Россия подпишет соглашение с Мьянмой о строительстве АЭС малой мощности

Фото: Myo Kyaw Soe / XinHua / Globallookpress.com

Россия подпишет соглашение с Мьянмой о строительстве АЭС малой мощности. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, речь идет о наземной АЭС малой мощности не менее чем на 110 МВт с ядерными реакторами российского производства. Договор о строительстве станции будет заключен в соответствии с соглашением о сотрудничестве по мирному атому между Россией и Мьянмой.

«Поручить корпорации "Росатом" по достижении договоренности подписать указанное соглашение», — говорится в распоряжении. Также корпорация должна будет обеспечить постройку и эксплуатацию объекта.

Ранее постоянный представитель России при Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Евгений Загайнов заявил о желании стран организации сотрудничать с Москвой. Он подчеркнул, что организация и Москва «прошли испытания временем».

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      Юрий Леонов
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