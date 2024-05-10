Постпред заявил о желании АСЕАН сотрудничать с Россией

Постпред Загайнов: АСЕАН хочет сотрудничать с Россией вопреки давлению США

Постоянный представитель России при Ассоциации стран Юго-Восточной Азии Евгений Загайнов заявил, что организация открыта для взаимодействия с Москвой, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США. Его слова приводит РИА Новости.

Загайнов подчеркнул, что АСЕАН хочет сотрудничать с Россией вопреки влиянию США, «которые стремятся любыми способами изолировать страну и вытеснить ее на периферию региональных процессов». Постпред подчеркнул, что организация и Москва «прошли испытания временем».