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08:08, 10 мая 2024Мир

Постпред заявил о желании АСЕАН сотрудничать с Россией

Постпред Загайнов: АСЕАН хочет сотрудничать с Россией вопреки давлению США

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Постоянный представитель России при Ассоциации стран Юго-Восточной Азии Евгений Загайнов заявил, что организация открыта для взаимодействия с Москвой, несмотря на беспрецедентное давление со стороны США. Его слова приводит РИА Новости.

Загайнов подчеркнул, что АСЕАН хочет сотрудничать с Россией вопреки влиянию США, «которые стремятся любыми способами изолировать страну и вытеснить ее на периферию региональных процессов». Постпред подчеркнул, что организация и Москва «прошли испытания временем».

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      Марина Совина
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