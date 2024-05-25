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21:21, 25 мая 2024Экономика

Стало известно о рецидиве рака у миллиардера Сергея Галицкого

Журналист Карпов: у Сергея Галицкого — рецидив раковой опухоли
Сергей Галицкий

Сергей Галицкий. Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что ему стало известно о рецидиве раковой опухоли у российского миллиардера, владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого. К своему посту журналист прикрепил фотографию сильно изменившегося на фоне болезни бизнесмена.

«Еще в декабре врачи поставили владельцу "Краснодара" неутешительный диагноз: полгода жизни. Все это время он проходил химиотерапию, которая сильно влияет на организм», — поведал Карпов. По его словам, миллиардер организовал два фонда, один из которых будет заниматься делами футбольного клуба, второй — академией «Краснодара».

«Важно отметить, что в последнее время все большую роль в жизни отца стала играть его дочь — Полина. Она будет курировать фонд, который предназначен для функционирования клуба», — написал Карпов.

О своем заболевании Галицкий впервые рассказал осенью 2021 года. «Это жизнь — ты не всегда являешься хозяином своей судьбы», — сказал тогда миллиардер.

Галицкий занимает 41-е место в списке богатейших россиян от Forbes. Издание оценивает его состояние в 3,3 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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