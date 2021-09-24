Российский миллиардер признался в болезни

Российский миллиардер Сергей Галицкий, основатель сети «Магнит» сообщил о своей болезни. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

«Это не секрет для краснодарцев, я болею и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи [футбольного клуба "Краснодар"] (...) Это жизнь — ты не всегда являешься хозяином своей судьбы», — признался Галицкий, который является владельцем «Краснодара».

Рассказать о заболевании миллиардер решился потому, что выступает публичной фигурой. Болельщики, по его словам, должны понимать: на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Последние игры клуба он пропустил именно из-за болезни. «Я не в той форме, поэтому некоторые игры пропускаю», — сообщил он. От оперативного управления клубом Галицкий пока не отошел.

Он остается президентом «Краснодара». Сеть магазинов «Магнит» Галицкий основал в 1994 году, однако в феврале 2018 года продал акции компании группе ВТБ за 2,44 миллиарда долларов.

