В НАТО оценили возможность сбивать ракеты России системами альянса

Генсек Столтенберг исключил идею сбивать ракеты России с помощью систем ПВО НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал идею сбивать ракеты России над Украиной с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) альянса. Об этом он высказался в интервью с изданием The Economist.

Столтенберг исключил идею сбивать ракеты России с помощью систем ПВО НАТО. «Мы не будем стороной конфликта», — заверил он.

В публикации отмечается, что глава НАТО проводит различие между разрешением Украине атаковать российские цели с помощью «подаренных систем» и любым прямым участием альянса в кризисе.

Ранее Столтенберг призвал разрешить наносить удары по военным объектам на территории России. По его мнению, стратегию необходимо изменить сейчас.

