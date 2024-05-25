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00:20, 25 мая 2024Мир

В НАТО оценили возможность сбивать ракеты России системами альянса

Генсек Столтенберг исключил идею сбивать ракеты России с помощью систем ПВО НАТО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Thomas Peter / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал идею сбивать ракеты России над Украиной с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) альянса. Об этом он высказался в интервью с изданием The Economist.

Столтенберг исключил идею сбивать ракеты России с помощью систем ПВО НАТО. «Мы не будем стороной конфликта», — заверил он.

В публикации отмечается, что глава НАТО проводит различие между разрешением Украине атаковать российские цели с помощью «подаренных систем» и любым прямым участием альянса в кризисе.

Ранее Столтенберг призвал разрешить наносить удары по военным объектам на территории России. По его мнению, стратегию необходимо изменить сейчас.

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      Марина Совина
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