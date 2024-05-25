Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:45, 25 мая 2024Мир

Столтенберг выступил против создания единой европейской армии

Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания единой европейской армии
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против создания европейской объединенной армии. Об этом он заявил в интервью The Economist.

Глава блока отметил, что приветствует усилия Европы по вопросу увеличения расходов на оборону. Тем не менее, он подчеркнул, что Европейский союз (ЕС) не может заменить Североатлантический альянс.

«НАТО должна быть основной структурой, но мы приветствуем усилия ЕС, пока они не конкурируют с НАТО и не дублируют ее», — сказал генсек.

В этом же интервью Столтенберг заявил, что даже если ситуация на фронте станет благоприятной для Киева, он не сможет не стать членом альянса ещё долгие годы. Глава блока также призвал не ожидать серьезных решений по Украине на саммите в Вашингтоне летом, посвященном 75-летию НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Евросоюзе ожидают объяснений от России по ситуации с буйками на реке Нарве. Что произошло на границе с Эстонией?

      На Украине раскрыли способ военных обмануть Зеленского

      В НАТО допустили применение пятой статьи при кибератаке

      Столтенберг выступил против создания единой европейской армии

      В Харькове произошла серия взрывов

      Маск заявил о борьбе с попытками заглушить Starlink

      Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по российским военным объектам. Что ответили в России?

      Суд в Киеве закрыл дело о разгоне Евромайдана

      В Германии оценили призыв Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО

      Путин и Лукашенко кратко побеседовали перед окончанием визита президента России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше