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19:42, 25 мая 2024Экономика

Страны G7 заявили о готовности ввести санкции за поддержку российского ВПК

Страны G7 готовы вводить санкции за помощь ВПК России

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) намерены вводить санкции за помощь российскому военно-промышленному комплексу (ВПК). Это отмечено в коммюнике, подготовленном по итогам встречи министров финансов семи государств.

«При необходимости мы готовы ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, которые помогают России приобретать передовые материалы, технологии и оборудование для ее военно-промышленной базы», — подчеркнуто в документе.

Кроме того, министры финансов согласились усилить контроль за возможностями обхода антироссийских санкций. В странах G7 должны будут тщательнее следить за собственными компаниями, чтобы повысить эффективность санкционного режима.

Встреча министров финансов «Большой семерки» проходила в итальянском городе Стреза 23-25 мая. Кроме представителей G7 в ней принял участие министр финансов Украины Сергей Марченко, а также представители руководства Международного валютного фонда, Группы Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Совета по финансовой стабильности.

Ранее Reuters сообщало о прогрессе переговоров между странами G7 об использовании прибыли от замороженных российских активов. Этот пункт также нашел отражение в финальной версии принятого коммюнике.

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      Дмитрий Попов
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