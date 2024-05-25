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06:07, 25 мая 2024Бывший СССР

В Крыму предложили объявить беспилотники НАТО законными целями

Крымский аналитик Юхин предложил объявить беспилотники НАТО законными целями
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: US Air Force / Globallookpress.com

Необходимо объявить разведывательные беспилотники НАТО, которые летают над Черным морем, законными для уничтожения целями, заявил в комментарии РИА Новости крымский политический эксперт Сергей Юхин

«Мы можем и должны [их] сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями», — предложил он, добавив, что разведка НАТО передает информацию для ракетных ударов по Крыму. Кроме того, по словам эксперта, беспилотники задействуют и для наводки при атаках на цель.

Ранее крымский аналитик Денис Батурин призвал сделать акваторию Черного моря бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников. Он отметил, что там часто фиксируют американские беспилотники, которые передают данные Киеву. После появления разведывательных аппаратов практически всегда следуют удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму и Краснодарскому краю, подчеркивал эксперт.

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      Сергей Грехов
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