Крымский аналитик Юхин предложил объявить беспилотники НАТО законными целями

Необходимо объявить разведывательные беспилотники НАТО, которые летают над Черным морем, законными для уничтожения целями, заявил в комментарии РИА Новости крымский политический эксперт Сергей Юхин

«Мы можем и должны [их] сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями», — предложил он, добавив, что разведка НАТО передает информацию для ракетных ударов по Крыму. Кроме того, по словам эксперта, беспилотники задействуют и для наводки при атаках на цель.

Ранее крымский аналитик Денис Батурин призвал сделать акваторию Черного моря бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников. Он отметил, что там часто фиксируют американские беспилотники, которые передают данные Киеву. После появления разведывательных аппаратов практически всегда следуют удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму и Краснодарскому краю, подчеркивал эксперт.