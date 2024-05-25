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14:09, 25 мая 2024Мир

В Турции нейтрализовали причастного к нападениям террориста

МВД Турции: нейтрализован причастный к многочисленным нападениям террорист

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Турецкие силовики нейтрализовали на юго-востоке страны причастного к многочисленным нападениям террориста. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.

Ерликая сообщил об операции по нейтрализации террориста Мехмета Йылдырыма в районе Личе провинции Диярбакыр. Йылдырым участвовал в нападениях на сотрудников турецких правоохранительных органов.

«Наша борьба продолжается до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист», — добавил глава МВД Турции. В результате инцидента один сотрудник жандармерии был ранен.

Ранее Ерликая сообщил, что спецслужбы страны задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ («Исламское государство», признана террористической организацией и запрещена в России). Он добавил, что Турция будет «решительно продолжать борьбу» против террористов.

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      Юрий Леонов
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