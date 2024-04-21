Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:44, 21 апреля 2024Мир

В Турции заявили о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГ

Глава МВД Турции Ерликая сообщил о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГ
Али Ерликая

Али Ерликая. Фото: Umit Bektas / Reuters

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что спецслужбы страны задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ («Исламское государство», признана террористической организацией и запрещена в России).Об этом министр сообщил в соцсети X (бывшая Twitter).

Подозреваемые в связях с террористической организацией были задержаны в Стамбуле, Эскишехире, Измире и Кайсери. «Ради мира, единства и солидарности нашей страны мы не потерпим никаких террористов», — также написал Ерликая и добавил, что Турция будет «решительно продолжать борьбу» против террористов.

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта от лица «Исламского государства». Речь идет о гражданине Таджикистана и гражданке Киргизии.

Перед этим в Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к ИГ. Операция проводилась в том числе в Стамбуле и Анталье.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания. Что она написала?

      Туристу запретили лететь в Мексику со словами «для русских въезд закрыт»

      Россия впервые применила в бою штурмовые дроны

      Патриарх Кирилл высказался о запрете на въезд в страны Европы

      В США оценили влияние помощи Киеву на ход конфликта

      Тарасова назвала главного тренера в российском фигурном катании

      Заглушка не выдержала напор воды вблизи российской деревни

      В Турции заявили о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГ

      Ученые оценили опасность проседания грунта под городами Китая

      При штурме Очеретино ликвидирован отряд РДК с российскими паспортами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше