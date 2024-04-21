В Турции заявили о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГ

Глава МВД Турции Ерликая сообщил о задержании 36 подозреваемых в связях с ИГ

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что спецслужбы страны задержали 36 подозреваемых в связях с ИГ («Исламское государство», признана террористической организацией и запрещена в России).Об этом министр сообщил в соцсети X (бывшая Twitter).

Подозреваемые в связях с террористической организацией были задержаны в Стамбуле, Эскишехире, Измире и Кайсери. «Ради мира, единства и солидарности нашей страны мы не потерпим никаких террористов», — также написал Ерликая и добавил, что Турция будет «решительно продолжать борьбу» против террористов.

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта от лица «Исламского государства». Речь идет о гражданине Таджикистана и гражданке Киргизии.

Перед этим в Турции задержали 51 подозреваемого в причастности к ИГ. Операция проводилась в том числе в Стамбуле и Анталье.

