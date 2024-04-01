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22:25, 1 апреля 2024Мир

В Турции задержали граждан Таджикистана и Киргизии за подготовку теракта

В Турции задержали граждан Таджикистана и Киргизии, готовивших теракт от лица ИГ

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Турецкие правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта от лица «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена). Об этом пишет издание Hürriyet.

Силовики утверждают, что боевики планировали устроить теракт на территории Турции. После допроса перед судом предстали гражданин Таджикистана 37-летний Фазылджон А. и гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С. Последнюю уже депортировали из страны.

При обыске у них обнаружили форму жандармерии, полицейский жилет и фуражку, автомобильную рацию, а также электронные материалы с инструкциями. Теракт находился в стадии подготовки.

Выяснилось, что Фазылджон является членом ИГ. Он известен среди террористов «Абу Исмаил», спецслужбы приписывают ему роль организатора и координатора планировавшегося теракта.

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      Марина Совина
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