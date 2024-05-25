«Жертвами были выбраны уязвимые и бесправные». Объяснено желание Сталина устроить зачистку в Красной армии

Большинство бывших офицеров Русской императорской армии, перешедших на службу в Красную армию, были критично настроены по отношению к советской власти. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Андрей Ганин.

По словам историка, организаторы массовых репрессий конца 1920-х — начала 1930 годов преследовали цели зачистки советского общества от потенциальных противников режима — недовольных «бывших», которые прекрасно помнили свое высокое и благополучное дореволюционное положение.

Изъятые во время следствия по делу «Весна» реликвии лейб-гвардии Преображенского полка. Фото предоставлено Андреем Ганиным

Угроза новой интервенции на рубеже 1930-х годов, рост недовольства внутри СССР на фоне раскулачивания, продовольственного и топливного кризиса, необходимость возложить на кого-то вину за проблемы развития страны для исключения массовых беспорядков, — все это привело к организации первой после Гражданской войны волны массовых репрессий.

Преследовалась цель мобилизации общества путем сплочения населения против неких вымышленных врагов и отведения ответственности от подлинных виновников происходивших неудач в социалистическом строительстве в руководстве страны и партии.

Андрей Ганин доктор исторических наук

Как полагает Ганин, большевистский режим выбрал жертвами уязвимые и, во многом, бесправные в советских условиях представители дореволюционной интеллигенции. Однако по делу «Весна» карательные органы СССР так и не провели показательного судебного процесса и «просто тихо все свернули, хотя для некоторых фигурантов аресты имели фатальные последствия».

Ученый пояснил, что после победы в Гражданской войне острая нужда в военспецах пропала — в Красной армии стал формироваться свой классово близкий командный состав из рабочих и крестьян. Советская власть сделала ставку на постепенное выдавливание «бывших» из рядов вооруженных сил. Тем не менее, тысячи таких людей продолжали служить в армии на протяжении 1920-х – 1930-х гг. Многие вынужденно переходили на преподавательскую работу, так как на командных постах их держать не хотели.

«Оберегал от произвола комиссаров и чекистов»

После изгнания в 1929 году из СССР Льва Троцкого, фактического создателя Красной армии, репрессии против бывших офицеров, служивших в рядах Красной армии, приняли необратимый характер. «Ведь именно Троцкий как председатель Реввоенсовета Республики и нарком по военным делам был основным проводником политики привлечения бывших офицеров (их стали называть военными специалистами или военспецами во избежание осложнений с красноармейцами) в Красную армию, — рассказал Ганин. — Троцкий же старался поддерживать военспецов и оберегать их от произвола комиссаров и чекистов». С устранением Троцкого с поста председателя Реввоенсовета СССР «бывших» стало некому защитить, а впоследствии близость к Троцкому давала повод для политических обвинений в приверженности троцкизму.

Историк связал дело «Весна» с другими громкими уголовными делами эпохи раннего сталинизма. Ганин считает, что Шахтинское дело 1928 года и дело Промпартии 1930 года, Академическое дело 1929-1931 годов, дело микробиологов 1930-1931 годов имели похожую направленность — против «буржуазных» специалистов или «вредителей». Таких лиц искали на объектах промышленности, на транспорте, в торговле, в научной среде. И вот дело «Весна» было направлено против подобных людей, в том числе в армии.

Дело «Весна» — репрессивная кампания в СССР, осуществленная в 1930 –1931 гг. и направленная главным образом против бывших офицеров старой русской армии. Явилась одним из первых сталинских политических уголовных дел 1920-х – начала 1950-х гг. Дело «Весна» охватило не менее трех с половиной тысяч человек. Наибольший размах оно приобрело на территории Украинской ССР. По данным ГПУ Украинской ССР, всего в рамках дела на территории республики были арестованы свыше двух с половиной тысяч человек, из них 561 был приговорен к расстрелу, 1,168 тысяч — к заключению в лагеря, 39 содержались в местных исправительных учреждениях, 380 административно высланы, 67 ограничены в правах проживания, 131 человек осужден условно и 176 освобождены.

В Ленинградском военном округе по делу проходили 378 человек, включая 288 бывших офицеров. Общие данные по СССР отсутствуют. По различным оценкам, всего по делу и связанным с ним процессам могли проходить от пяти до десяти тысяч человек. Также нет полной ясности, какие из смежных следственных дел относились к «Весне», а какие — нет. Многие фигуранты дела вышли на свободу в первой половине 1930-х гг., некоторые затем продолжили службу в РККА.

Ордер на арест Александра Свечина по делу «Весна». Февраль 1931 года. Фото предоставлено Андреем Ганиным

Осужденные по делу «Весна» были реабилитированы в 1950–1980-х гг. как необоснованно репрессированные. Многие следственные материалы по делу «Весна» до сих пор в Российской Федерации остаются под грифами различной степени секретности.