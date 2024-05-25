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11:27, 25 мая 2024Наука и техника

«Жертвами были выбраны уязвимые и бесправные». Объяснено желание Сталина устроить зачистку в Красной армии

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Большинство бывших офицеров Русской императорской армии, перешедших на службу в Красную армию, были критично настроены по отношению к советской власти. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Андрей Ганин.

По словам историка, организаторы массовых репрессий конца 1920-х — начала 1930 годов преследовали цели зачистки советского общества от потенциальных противников режима — недовольных «бывших», которые прекрасно помнили свое высокое и благополучное дореволюционное положение.

Изъятые во время следствия по делу «Весна» реликвии лейб-гвардии Преображенского полка.

Изъятые во время следствия по делу «Весна» реликвии лейб-гвардии Преображенского полка.

Фото предоставлено Андреем Ганиным

Угроза новой интервенции на рубеже 1930-х годов, рост недовольства внутри СССР на фоне раскулачивания, продовольственного и топливного кризиса, необходимость возложить на кого-то вину за проблемы развития страны для исключения массовых беспорядков, — все это привело к организации первой после Гражданской войны волны массовых репрессий.

Преследовалась цель мобилизации общества путем сплочения населения против неких вымышленных врагов и отведения ответственности от подлинных виновников происходивших неудач в социалистическом строительстве в руководстве страны и партии.

Андрей Ганиндоктор исторических наук

Как полагает Ганин, большевистский режим выбрал жертвами уязвимые и, во многом, бесправные в советских условиях представители дореволюционной интеллигенции. Однако по делу «Весна» карательные органы СССР так и не провели показательного судебного процесса и «просто тихо все свернули, хотя для некоторых фигурантов аресты имели фатальные последствия».

Ученый пояснил, что после победы в Гражданской войне острая нужда в военспецах пропала — в Красной армии стал формироваться свой классово близкий командный состав из рабочих и крестьян. Советская власть сделала ставку на постепенное выдавливание «бывших» из рядов вооруженных сил. Тем не менее, тысячи таких людей продолжали служить в армии на протяжении 1920-х – 1930-х гг. Многие вынужденно переходили на преподавательскую работу, так как на командных постах их держать не хотели.

«Оберегал от произвола комиссаров и чекистов»

После изгнания в 1929 году из СССР Льва Троцкого, фактического создателя Красной армии, репрессии против бывших офицеров, служивших в рядах Красной армии, приняли необратимый характер. «Ведь именно Троцкий как председатель Реввоенсовета Республики и нарком по военным делам был основным проводником политики привлечения бывших офицеров (их стали называть военными специалистами или военспецами во избежание осложнений с красноармейцами) в Красную армию, — рассказал Ганин. — Троцкий же старался поддерживать военспецов и оберегать их от произвола комиссаров и чекистов». С устранением Троцкого с поста председателя Реввоенсовета СССР «бывших» стало некому защитить, а впоследствии близость к Троцкому давала повод для политических обвинений в приверженности троцкизму.

Историк связал дело «Весна» с другими громкими уголовными делами эпохи раннего сталинизма. Ганин считает, что Шахтинское дело 1928 года и дело Промпартии 1930 года, Академическое дело 1929-1931 годов, дело микробиологов 1930-1931 годов имели похожую направленность — против «буржуазных» специалистов или «вредителей». Таких лиц искали на объектах промышленности, на транспорте, в торговле, в научной среде. И вот дело «Весна» было направлено против подобных людей, в том числе в армии.

Дело «Весна» — репрессивная кампания в СССР, осуществленная в 1930 –1931 гг. и направленная главным образом против бывших офицеров старой русской армии. Явилась одним из первых сталинских политических уголовных дел 1920-х – начала 1950-х гг. Дело «Весна» охватило не менее трех с половиной тысяч человек. Наибольший размах оно приобрело на территории Украинской ССР. По данным ГПУ Украинской ССР, всего в рамках дела на территории республики были арестованы свыше двух с половиной тысяч человек, из них 561 был приговорен к расстрелу, 1,168 тысяч — к заключению в лагеря, 39 содержались в местных исправительных учреждениях, 380 административно высланы, 67 ограничены в правах проживания, 131 человек осужден условно и 176 освобождены.

В Ленинградском военном округе по делу проходили 378 человек, включая 288 бывших офицеров. Общие данные по СССР отсутствуют. По различным оценкам, всего по делу и связанным с ним процессам могли проходить от пяти до десяти тысяч человек. Также нет полной ясности, какие из смежных следственных дел относились к «Весне», а какие — нет. Многие фигуранты дела вышли на свободу в первой половине 1930-х гг., некоторые затем продолжили службу в РККА.

Ордер на арест Александра Свечина по делу «Весна». Февраль 1931 года.

Ордер на арест Александра Свечина по делу «Весна». Февраль 1931 года.

Фото предоставлено Андреем Ганиным

Осужденные по делу «Весна» были реабилитированы в 1950–1980-х гг. как необоснованно репрессированные. Многие следственные материалы по делу «Весна» до сих пор в Российской Федерации остаются под грифами различной степени секретности.

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      Андрей Мозжухин
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