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10:53, 25 мая 2024Мир

Жители Ирана вышли на улицы для прощания с министром иностранных дел

Жители Ирана стоят в очередях, чтобы посетить могилу главы МИД Абдоллахиана
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Жители Ирана стоят в очередях в мечети Шах Абд-оль-Азим, чтобы посетить могилу главы МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана, погибшего 19 мая в результате крушения вертолета иранского президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщает агентство IRNA.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана, потерпел крушение. Помимо Раиси, на борту находились Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.

23 мая церемонию прощания с главой Ирана Эбрахимом Раиси посетили три миллиона человек. Там присутствовала семья погибшего, а также высокопоставленные и официальные лица страны.

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      Лина Пивоварова
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