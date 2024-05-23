Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 23 мая 2024Мир

Три миллиона человек пришли на церемонию прощания с главой Ирана

Три миллиона человек пришли на церемонию прощания с президентом Ирана
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

Три миллиона человек приняли участие в церемонии прощания с главой Ирана Эбрахимом Раиси в Мешхеде. Об этом пишет РИА Новости.

Раиси похоронили в Мавзолее имама Резы. На церемонии присутствовала семья погибшего, высокопоставленные и официальные лица страны. Ранее появилось видео с церемонии похорон погибшего в авиакатастрофе президента Ирана.

Накануне сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин, возглавляющий делегацию России на церемонии прощания с Эбрахимом Раиси, передал послание российского лидера Владимира Путина. По словам Володина, РФ сохранит светлую память о Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге.

Напомним, 20 мая сообщалось, что в результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один сотрудник Минобороны России. Он получил в качестве взятки дом и машину

      Нидерланды озвучили сумму нового пакета помощи для Украины

      На Украине заявили о длительных зимних блэкаутах

      На Западе рассказали о переброске бригады ВСУ к границе с Россией

      Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

      ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о повреждениях после атаки беспилотника

      Три миллиона человек пришли на церемонию прощания с главой Ирана

      В США заявили о приближении большой войны

      Экс-кандидат в президенты США объявила фаворита на выборах

      Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше