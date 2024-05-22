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17:21, 22 мая 2024Мир

Володин на церемонии прощания с Раиси передал Ирану послание Путина

Володин на прощании с Раиси: Россия убеждена, что Иран преодолеет все испытания

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, возглавляющий делегацию России на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, передал послание российского лидера Владимира Путина. Об этом заявили в пресс-службе Госдумы, сообщает РИА Новости.

«Президент России убежден, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета», — говорится в послании.

Володин также подчеркнул, что Россия сохранит светлую память о Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.

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      Семен Александров
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