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11:36, 25 мая 2024Культура

Звезда «Очень странных дел» тайно вышла замуж

The Sun: актриса Милли Бобби Браун тайно вышла замуж за сына Бон Джови
Джейк Бонджови и Милли Бобби Браун

Джейк Бонджови и Милли Бобби Браун. Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Британская актриса Милли Бобби Браун тайно вышла замуж за сына рок-музыканта Джона Бон Джови Джейка. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на знакомых пары.

Свадьба 20-летней звезды сериала «Странные дела» и ее 22-летнего возлюбленного состоялась на прошлых выходных в США. Молодожены планируют провести более масштабное торжество позже в этом году, однако теперь они официально женаты.

На мероприятии присутствовал звездный отец жениха и родители невесты. «Это была очень тихая, романтичная церемония. Они сказали свои клятвы в кругу ближайших родственников», — заявил источник.

Ранее Милли Бобби Браун рассказала о необычном предложении руки и сердца. По ее словам, Джейк предложил ей пожениться во время дайвинга.

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      Александра Качан
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