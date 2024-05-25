Звезду советского кино госпитализировали

Народную артистку Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением

Народную артистку России Маргариту Терехову госпитализировали с внутренним кровотечением. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным портала, 81-летнюю актрису театра и кино направили в Боткинскую больницу. Уточняется, что кровотечение у Тереховой возникло в желудочно-кишечном тракте. Состояние артистки оценивается как среднетяжелое.

Известно, что Терехова также страдает от болезни Альцгеймера.

Маргарита Терехова — одна из самых известных актрис СССР. Звезда сыграла десятки ролей, среди которых персонаж Миледи в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Наташа Шипилова в «Белорусском вокзале» и роль графини Диана де Бельфлер в картине «Собака на сене».

Ранее 84-летнюю заслуженную артистку РСФСР и звезду фильма «Бриллиантовая рука» Светлану Светличную экстренно госпитализировали в Москве.