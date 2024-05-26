Партия Ле Пен усилила преимущество перед коалицией Макрона на выборах

BLoomberg: партия Ле Пен обходит коалицию Макрона перед выборами в Европарламент

Крайне правая французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен начала усиливать преимущество над коалицией президента страны Эммануэля Макрона «Возрождение» на фоне предстоящих выборов в Европейский парламент (ЕП). Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно опросам Elabe, «Национальное объединение» поддержали 33 процента респондентов, за правящую коалицию, куда входит «Возрождение», свой голос оказались готовы отдать 15,5 процентов опрошенных. Социалистическая партия во главе с Рафаэлем Глюксманном получила 13 процентов голосов избирателей, «Непокоренная Франция» — восемь процентов голосов, партия «Зеленых» — еще шесть процентов.

Ранее французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен вступила в конфликт с немецкой ультраправой «Альтернативой для Германии» (АдГ) в преддверии выборов в Европейский парламент (ЕП). Это произошло на фоне нацистского и шпионского скандалов ведущего от немецких ультраправых кандидата Максимилиана Кра. На основании этого французы посчитали слишком рискованным объединяться с АдГ на выборах.