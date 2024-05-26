Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:04, 26 мая 2024Мир

Партия Ле Пен усилила преимущество перед коалицией Макрона на выборах

BLoomberg: партия Ле Пен обходит коалицию Макрона перед выборами в Европарламент

Фото: Juan Carlos Rojas / Globallookpress.com

Крайне правая французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен начала усиливать преимущество над коалицией президента страны Эммануэля Макрона «Возрождение» на фоне предстоящих выборов в Европейский парламент (ЕП). Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно опросам Elabe, «Национальное объединение» поддержали 33 процента респондентов, за правящую коалицию, куда входит «Возрождение», свой голос оказались готовы отдать 15,5 процентов опрошенных. Социалистическая партия во главе с Рафаэлем Глюксманном получила 13 процентов голосов избирателей, «Непокоренная Франция» — восемь процентов голосов, партия «Зеленых» — еще шесть процентов.

Ранее французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен вступила в конфликт с немецкой ультраправой «Альтернативой для Германии» (АдГ) в преддверии выборов в Европейский парламент (ЕП). Это произошло на фоне нацистского и шпионского скандалов ведущего от немецких ультраправых кандидата Максимилиана Кра. На основании этого французы посчитали слишком рискованным объединяться с АдГ на выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла мощный удар по складу ВСУ в Днепропетровской области. Там могли находиться американские ракеты ATACMS

      Партия Ле Пен усилила преимущество перед коалицией Макрона на выборах

      В Британии пообещали вернуть воинскую повинность при одном условии

      «Даллас» сравнял счет в финальной серии Западной конференции НХЛ

      Трассу между Арменией и Грузией закрыли в обоих направлениях

      Губерниев назвал дураками критиков вратаря «Ростова» после игры с «Зенитом»

      Беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью

      КНДР предупредила США и Южную Корею о наступательных контрмерах

      В Днепропетровской области сообщили об ударе по складу ВСУ с ракетами ATACMS

      В России назвали невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше