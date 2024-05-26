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21:48, 26 мая 2024Бывший СССР

Украинский генерал не смог описать провал ВСУ без русских ругательств

Украинский генерал Кривонос не смог описать провал ВСУ без русских ругательств

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос не смог описать провал украинской армии в Харьковской области без использования русских ругательств. Ему просто не хватило слова на родном языке, когда он комментировал ситуацию в зоне боевых действий в эфире телеканала «Прямой».

Он отметил, что для военнослужащих ВС России, должно быть, стало большим сюрпризом, насколько Киев плохо организовал оборону на харьковском направлении.

«Они не ожидали, что так плохо, — на украинском языке это даже не так звучит, — отвратительно хреново (произнес он по-русски — прим. «Ленты.ру») были оборудованы фортификационные сооружения ВСУ», — заявил генерал Кривонос.

По его мнению, у украинских бойцов было несколько месяцев, чтобы укрепить оборону, возвести защитные сооружения, уплотнить минные поля. Однако ничего из перечисленного сделать не смогли.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Запад» взяла под контроль село Берестовое в Харьковской области. Кроме того, за последние сутки они нанесли поражение формированиям 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР. Там украинские подразделения потеряли до 285 военнослужащих, а также ряд военной техники, среди которой две американские гаубицы.

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      Александра Синицына
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