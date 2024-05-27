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17:01, 27 мая 2024Из жизни

100-летний жених и 102-летняя невеста сыграли свадьбу в доме престарелых

100-летний жених и 102-летняя невеста сыграли свадьбу в США

Фото: @sarahsicherman

В США 102-летняя женщина и 100-летний мужчина сыграли свадьбу после встречи в доме престарелых. Об этом пишет New York Post.

19 мая 2024 года Марджори Фитерман и Берни Литтман поженились в том же доме престарелых, где встретились за девять лет до этого. Церемонию провел раввин Адам Вольберг. «Вы оба уже накопили жизненную мудрость и опыт, и ваши взгляды, чувства и мнения к этому моменту хорошо сформированы. Это не значит, что вы не будете продолжать учиться и развиваться как люди. Но я думаю, можно с уверенностью сказать, то, что вы знаете и понимаете друг о друге, — это именно то, что ждет вас в будущем. И те вещи, которые вы любите друг в друге — они уже не изменятся», — сказал он молодоженам.

Общий возраст жениха и невесты составляет 202 года. Это позволяет им претендовать на рекорд как самой пожилой паре, сыгравшей свадьбу. Внучка Фиттмана уже подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса. По данным сайта Книги рекордов Гиннесса, текущий рекорд принадлежит Дорин и Джорджу Кирби из Англии, их общий возраст составил 194 года и 279 дней в день свадьбы в 2015 году.

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Родные Литтмана были очень рады, что он нашел себе компаньона. Мужчина прожил с женой Бернис 65 лет, и все считали, что он останется одиноким вдовцом. Фиттерман также потеряла мужа Морриса в 1999 году после долгого брака. Однако, встретившись, одни оба поняли, что готовы к новой любви.

Ранее сообщалось, что 103-летняя женщина из Великобритании назвала секретом своего долголетия любовь. Она посоветовала любить себя и всех вокруг, заниматься тем, что приносит счастье.

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      Антонина Черташ
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