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09:49, 20 мая 2024Из жизни

103-летняя женщина раскрыла простой секрет долголетия

103-летняя женщина из Великобритании назвала любовь секретом своего долголетия

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Долгожительница из Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает The Northern Times.

Кэтлин Скрейс из шотландского города Тейн отпраздновала 103-й день рождения в компании родных и друзей в доме престарелых Innis Mhor, а после вечеринки отправилась на пляж вместе с дочерью. Женщина всю жизнь проработала в системе здравоохранения — сначала была сотрудником отдела документооборота, а затем руководила антенатальным отделением.

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Скрейс вышла замуж за проектировщика авиастроительной компании Avro Aircraft. У супругов родилось трое детей. После выхода на пенсию они несколько лет прожили в Уэльсе, а потом в Португалии. Простой причиной своего долголетия 103-летняя британка назвала доброе отношение к себе и другим. «Любите всех вокруг и себя. И делайте то, что приносит вам счастье», — сказала она.

Ранее супердолгожитель из США, который до сих пор водит машину, раскрыл секрет своего долголетия. 110-летний Винсент Дрансфилд считает, что прожил так долго благодаря одному напитку.

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      Никита Савин
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